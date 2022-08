Alex Britti papà single, è finita da tempo con la sua compagna (Di domenica 21 agosto 2022) Alex Britti non è sposato e smentisce il matrimonio con la sua ex compagna, la madre di suo figlio. Il cantante e chitarrista non ha mai messo la fede al dito, ribadisce che è un papà single e al Corriere della Sera spiega come divide al meglio il tempo per suo figlio grazie agli accordi con la mamma del piccolo. Alex Britti e la mamma di suo figlio si sono lasciati da tempo, quando Edoardo aveva solo due anni, adesso ne ha cinque. Una storia d’amore finita tre anni fa e sembra non ci sia un’altra donna così importante nella sua vita ma ci sono solo la musica e suo figlio. Il bambino sta con lui 15 giorni al mese, gli altri 15 con la mamma, è un papà molto presente ma di certo non è come vivere insieme ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 21 agosto 2022)non è sposato e smentisce il matrimonio con la sua ex, la madre di suo figlio. Il cantante e chitarrista non ha mai messo la fede al dito, ribadisce che è une al Corriere della Sera spiega come divide al meglio ilper suo figlio grazie agli accordi con la mamma del piccolo.e la mamma di suo figlio si sono lasciati da, quando Edoardo aveva solo due anni, adesso ne ha cinque. Una storia d’amoretre anni fa e sembra non ci sia un’altra donna così importante nella sua vita ma ci sono solo la musica e suo figlio. Il bambino sta con lui 15 giorni al mese, gli altri 15 con la mamma, è unmolto presente ma di certo non è come vivere insieme ...

