Tuffi, Europei 2022 Neroni-Biginelli commentano il quarto posto: “Allenate poco in sincro, va bene così” (Di sabato 20 agosto 2022) Elettra Neroni e Maia Biginelli hanno conquistato la quarta posizione nel sincro in piattaforma ai Campionati Europei 2022 di Tuffi, rassegna in fase di svolgimento al Foro Italico di Roma. Le azzurre, in una gara molto ristretta in termini di team partecipanti, hanno dovuto cedere il passo alle avversarie, apparse decisamente più avanti. Una prestazione comunque positiva per le due tuffatrici, apparse emozionate e soddisfatte in mixed zone: “Non ci siamo Allenate molto in sicro ultimamente,- ha esordito Neroni ai microfoni di RAI Sport – anzi oggi è stata quasi la prima volta che l’abbiamo provato. Ci sono stati vari acciacchi ma siamo comunque contente, davanti avevamo squadre abbastanza forti”. Medagliere generale Europei nuoto ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Elettrae Maiahanno conquistato la quarta posizione nelin piattaforma ai Campionatidi, rassegna in fase di svolgimento al Foro Italico di Roma. Le azzurre, in una gara molto ristretta in termini di team partecipanti, hanno dovuto cedere il passo alle avversarie, apparse decisamente più avanti. Una prestazione comunque positiva per le due tuffatrici, apparse emozionate e soddisfatte in mixed zone: “Non ci siamomolto in sicro ultimamente,- ha esorditoai microfoni di RAI Sport – anzi oggi è stata quasi la prima volta che l’abbiamo provato. Ci sono stati vari acciacchi ma siamo comunque contente, davanti avevamo squadre abbastanza forti”. Medagliere generalenuoto ...

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x… - Eurosport_IT : Davanti al pubblico di casa l’azzurra conquista un oro incredibile: dal terzo tuffo in poi non ce n’è per nessuna ??… - Eurosport_IT : CAMPIONI D'EUROPAAAAAA! ?????? L'Italia conquista la medaglia d'oro nel Team Event negli Europei di Tuffi: Eduard Tim… - OA_Sport : #TUFFI Maia Biginelli ed Elettra Neroni ai piedi del podio nel syncro dalla piattaforma a Roma - ForniAngelo1 : RT @fam_cristiana: Chiara #Pellacani trionfa nella finale dei tuffi del trampolino 3 metri agli Europei di #Roma2022 -