Traffico Roma del 20-08-2022 ore 19 | 30

(Di sabato 20 agosto 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazionerallentato sulla via Pontina tra Castel di Decima ed il raccordo anulare direzione Eur ad Acilia possibili rallentamenti per un incidente in via di Prato Cornelio all’altezza di via di Acilia e chiusa da ieri a causa di un muro pericolante via della Lungara tra la salita della Lungara e Lungotevere Gianicolense in zona San Pietro chiusa per lavori via Paolo II trasporti è tornato regolare il servizio sulla linea B della metropolitana in precedenza interrotto tra le stazioni di Rebibbia Tiburtina a causa di un intervento dei vigili del fuoco in prossimità della linea per i dettagli di e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona serata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con ...