“Si sono baciati diverse volte”: Andrea Iannone e Elodie fanno esplodere il gossip (Di sabato 20 agosto 2022) Elodie e Andrea Iannone stanno occupando da alcune settimane il centro del gossip. Il motivo? Una possibile relazione tra i due. La cantante, dopo essersi lasciata alle spalle la relazione con il collega Marracash, sembra essersi gettata tra le braccia del motociclista. Insomma… i due stanno insieme oppure no? A dare una svolta a questo quesito è la ben informata Deianira Marzano. L’influencer ha fatto sapere di essere stata contattata da un utente che ha chiesto di comparire con il nome oscurato. Il follower assicura di aver beccato la cantante e il motociclista al Sanctuary di Porto Cervo nella serata di mercoledì baciarsi più e più volte. I due sembrano quindi aver ufficializzato pubblicamente la loro relazione. Dopo essere stati avvistati insieme le prime settimane di agosto in vacanza in Puglia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022)stanno occupando da alcune settimane il centro del. Il motivo? Una possibile relazione tra i due. La cantante, dopo essersi lasciata alle spalle la relazione con il collega Marracash, sembra essersi gettata tra le braccia del motociclista. Insomma… i due stanno insieme oppure no? A dare una svolta a questo quesito è la ben informata Deianira Marzano. L’influencer ha fatto sapere di essere stata contattata da un utente che ha chiesto di comparire con il nome oscurato. Il follower assicura di aver beccato la cantante e il motociclista al Sanctuary di Porto Cervo nella serata di mercoledì baciarsi più e più. I due sembrano quindi aver ufficializzato pubblicamente la loro relazione. Dopo essere stati avvistati insieme le prime settimane di agosto in vacanza in Puglia, ...

AntonellaColam4 : RT @teuta_59: Ieri pomeriggio caminando per entrare a lavoro, ho visto una giovane donna con una bimba in braccio alla mamma, la bambina lo… - fraencamente : AOEOEAOAO SI SONO BACIATI NIN ME LO ASPETTAVO Okay si non è considerabile come bacio MA VA BENE LO STESSO - officialmadsong : @diegomaradona @AlbertEinstein @MioGesu giochiamo regolare in modo che voi siete adulti e maestri lo sapete e così… - msushihar : SI SONO BACIATI - patrizi98471293 : RT @teuta_59: Ieri pomeriggio caminando per entrare a lavoro, ho visto una giovane donna con una bimba in braccio alla mamma, la bambina lo… -