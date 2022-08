Proteste per i duelli in Tv. "Porta a porta" invita tutti i leader, il 22 settembre sfida Letta-Meloni (Di sabato 20 agosto 2022) AGI - Giorgia Meloni ed Enrico Letta, una di fronte all'altra. Il confronto si terrà a Corriere.it, prima, e nello studio di Bruno Vespa, poi. A confermarlo all'AGI sono gli staff. Poi la precisazione del programma di 'porta a porta' attraverso un comunicato. "Alla prima serata di 'porta a porta' di giovedì 22 settembre che ospiterà il confronto di un'ora tra Enrico Letta e Giorgia Meloni moderato da Bruno Vespa sono stati invitati a partecipare anche Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio e Carlo Calenda. Ciascuno sarà intervistato per mezz'ora con modalità da stabilire. porta a ... Leggi su agi (Di sabato 20 agosto 2022) AGI - Giorgiaed Enrico, una di fronte all'altra. Il confronto si terrà a Corriere.it, prima, e nello studio di Bruno Vespa, poi. A confermarlo all'AGI sono gli staff. Poi la precisazione del programma di '' attraverso un comunicato. "Alla prima serata di '' di giovedì 22che ospiterà il confronto di un'ora tra Enricoe Giorgiamoderato da Bruno Vespa sono statiti a partecipare anche Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio e Carlo Calenda. Ciascuno sarà intervistato per mezz'ora con modalità da stabilire.a ...

CarloCalenda : La destra appare irresponsabile e isolata in Europa. Ma così come per le proteste contro il rigassificatore, anche… - Mariate48641882 : RT @giusnico19511: La morte della figlia di dugin, consigliere di putin, dimostra che in Russia le proteste soffocate, possono ora alzare i… - Maxitaly69 : Quando si chiedono chiarimenti su temi scottanti come le mancate #ammonizioni su proteste reiterate e plateali come… - mcacciaglia64 : RT @CarloCalenda: La destra appare irresponsabile e isolata in Europa. Ma così come per le proteste contro il rigassificatore, anche la sin… - patriziarutigl1 : Ancora proteste per atti estremi ! -