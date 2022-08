Notebook a terra? ecco la powerbank che ti permette di averlo sempre carico ed ovunque

Leggi su computermagazine

(Di sabato 20 agosto 2022) I dispositivi di riserva di energia aggiuntiva risultanopiù utili e, soprattutto per quanti tra noi non possano fare a meno di lavorare spostandosi assiduamente, davvero indispensabili. Non soltanto per non rischiare di restare senza batterie con il nostro smartphone oppure tablet, ma anche per il nostro personal computer. Laper PC Omincharge Omiletici 20+, ad oggi una delle più performanti sul mercato – ComputerMagazine.itE tutto ad un tratto sale l’apprensione: siamo in transferta e dobbiamo terminare di produrre un documento importante tramite il nostro PC, ma la batteria è quasi scarica e nei paraggi non c’è traccia di una presa di corrente. Quanti di noi si sono trovati in “balia” di una situazione simile?perché le, ovvero i dispositivi di riserva di energia ...