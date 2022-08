LIVE Nuoto di fondo | Europei 2022 in DIRETTA | mare calmo! Gregorio Paltrinieri torna in gara nella 5 km | poi le 25 km a seguire!

FedericoPostet : RT @RaiNews: Ancora una medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto #Roma2022: Elisa Cosetti è bronzo nei tuffi dalle grandi altezze. https… - alescavanna : RT @RaiNews: Chiara Pellacani è medaglia d'oro nei tuffi dal trampolino di 3 metri Europei di nuoto #Roma2022 - RaiNews : Ancora una medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto #Roma2022: Elisa Cosetti è bronzo nei tuffi dalle grandi alt… - DANI56 : RT @RaiNews: Chiara Pellacani è medaglia d'oro nei tuffi dal trampolino di 3 metri Europei di nuoto #Roma2022 - PatriziaOrlan11 : RT @RaiNews: Chiara Pellacani è medaglia d'oro nei tuffi dal trampolino di 3 metri Europei di nuoto #Roma2022 -

...%s Foto rimanenti roma 2022 Le medaglie italiane agli Europei diFinite le gare diin ... Gli Europei sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW LA NONA GIORNATACHIARA ...Diretta MotoGp/ Prove liberee streaming video: la cronaca (Gp Austria 2022) Oscar Damiani '... Medagliere EuropeiRoma 2022/ Medaglie Italia: 19 ori e 55 podi per il primato Damiani poi ha ...Europei Nuoto, programma del 20 agosto e italiani in gara ... 8:30 Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei di Monaco. (OA Sport) ...Penultima giornata di gare a Roma per l'edizione 2022 degli Europei di nuoto. Dopo due giorni di rinvii causa maltempo, inizia il programma del fondo con Gregorio Paltrinieri impegnato nelle acque di ...