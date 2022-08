LIVE MotoGP, GP Austria 2022 in DIRETTA: Zarco domina la FP3, Bagnaia 5° davanti a Bastianini, Aleix in Q1. Dalle 13.30 FP4 e qualifiche (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.43 LA TOP 10 CONCLUSIVA 1 5 J. Zarco 1:28.964 2 20 F. QUARTARARO +0.153 3 43 J. MILLER +0.316 4 89 J. MARTIN +0.360 5 63 F. Bagnaia +0.413 6 23 E. Bastianini +0.493 7 42 A. RINS +0.509 8 33 B. BINDER +0.557 9 12 M. VIÑALES +0.559 10 36 J. MIR +0.574 10.42 ZarcoOOOOOOOOO 1:28.964!!!!!!!! Che tempooooooooo!!!!!!!!! Martin sale in 4a posizione e condanna ulteriormente Aleix 10.41 Aleix Espargarò scivola in 11a posizione perchè Binder entra nella top10. Il tempo dello spagnolo, al millesimo con Martin, essendo stato ottenuto dopo, lo mette alle spalle del connazionale 10.40 BANDIERA A SCACCHI! Si chiude la FP3! ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.43 LA TOP 10 CONCLUSIVA 1 5 J.1:28.964 2 20 F. QUARTARARO +0.153 3 43 J. MILLER +0.316 4 89 J. MARTIN +0.360 5 63 F.+0.413 6 23 E.+0.493 7 42 A. RINS +0.509 8 33 B. BINDER +0.557 9 12 M. VIÑALES +0.559 10 36 J. MIR +0.574 10.42OOOOOOOOO 1:28.964!!!!!!!! Che tempooooooooo!!!!!!!!! Martin sale in 4a posizione e condanna ulteriormente10.41Espargarò scivola in 11a posizione perchè Binder entra nella top10. Il tempo dello spagnolo, al millesimo con Martin, essendo stato ottenuto dopo, lo mette alle spalle del connazionale 10.40 BANDIERA A SCACCHI! Si chiude la FP3! ...

