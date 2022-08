La tarantella delle liste Pd: ora il napoletano Amendola balla in Basilicata e il lucano Speranza a Napoli (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Più che un giro di valzer, una vera e propria tarantella. La composizione delle liste dei candidati per le prossime elezioni politiche del 25 settembre si sta dimostrando sempre più un incastro difficile da comporsi, anche quando mancano meno di 48 ore alla loro presentazione ufficiale. Ha del clamoroso quella di Enzo Amendola: il sottosegretario agli affari europei (protagonista della trattativa in sede Ue che ha portato 209 miliardi di euro all’Italia) prima è stato clamorosamente declassato dal Partito Democratico al terzo posto per la corsa al Senato nella città di Napoli. Poi, nel pomeriggio di oggi, ripescato come capolista alla Camera in Basilicata. Lì, infatti, Raffaele La Regina, uno dei 4 under 35 su cui aveva puntato il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Più che un giro di valzer, una vera e propria. La composizionedei candidati per le prossime elezioni politiche del 25 settembre si sta dimostrando sempre più un incastro difficile da comporsi, anche quando mancano meno di 48 ore alla loro presentazione ufficiale. Ha del clamoroso quella di Enzo: il sottosegretario agli affari europei (protagonista della trattativa in sede Ue che ha portato 209 miliardi di euro all’Italia) prima è stato clamorosamente declassato dal Partito Democratico al terzo posto per la corsa al Senato nella città di. Poi, nel pomeriggio di oggi, ripescato come capolista alla Camera in. Lì, infatti, Raffaele La Regina, uno dei 4 under 35 su cui aveva puntato il ...

