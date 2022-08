Elmas-Lozano nulla di concreto, addii esclusi: resteranno entrambi (Di sabato 20 agosto 2022) Il Mattino – . Le voci sulle possibili cessioni di Elmas e Lozano sono state smentite. Nessuno dei … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 20 agosto 2022) Il Mattino – . Le voci sulle possibili cessioni disono state smentite. Nessuno dei … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, su #Elmas e #Lozano c’è l’interesse di #Everton e #ManchesterUnited - pmaiello81 : RT @casanapolisport: #lozano - #elmas restano in azzurro #sscnapoli - ilnapolionline : Sirene inglesi per Lozano ed Elmas, i due attenzionati da Everton e United! - - apetrazzuolo : IL MATTINO - Smentito l'interesse dalla Premier per Elmas e Lozano: resteranno entrambi - casanapolisport : #lozano - #elmas restano in azzurro #sscnapoli -