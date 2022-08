Beach volley, Daniele Lupo: “Non giocherò più in coppia con Ranghieri” (Di sabato 20 agosto 2022) Monaco – “Con la partecipazione agli Europei di Beach volley di Monaco di Baviera si conclude Il mio sodalizio agonistico con Alex Ranghieri. La decisione, già condivisa con Alex e tutto il team, è maturata al termine di una stagione che non ci ha permesso di centrare i risultati che tutti noi ci aspettavamo. Ringrazio Alex per aver condiviso con me le competizioni sportive degli ultimi mesi, e ci tengo ad evidenziare che questa, come qualsiasi separazione, porta ovviamente molta amarezza e dispiacere”. Così Daniele Lupo, argento olimpico in coppia a Rio 2016, ufficializza la decisione di separarsi da quello che era il suo attuale partner agonistico, appunto Ranghieri. “Non rinnego la scelta fatta lo scorso anno quando io stesso proposi ad Alex di iniziare una nuova ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 20 agosto 2022) Monaco – “Con la partecipazione agli Europei didi Monaco di Baviera si conclude Il mio sodalizio agonistico con Alex. La decisione, già condivisa con Alex e tutto il team, è maturata al termine di una stagione che non ci ha permesso di centrare i risultati che tutti noi ci aspettavamo. Ringrazio Alex per aver condiviso con me le competizioni sportive degli ultimi mesi, e ci tengo ad evidenziare che questa, come qualsiasi separazione, porta ovviamente molta amarezza e dispiacere”. Così, argento olimpico ina Rio 2016, ufficializza la decisione di separarsi da quello che era il suo attuale partner agonistico, appunto. “Non rinnego la scelta fatta lo scorso anno quando io stesso proposi ad Alex di iniziare una nuova ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Beach Volley, Lupo: 'Non giocherò più in coppia con Ranghieri' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Beach Volley, Lupo: 'Non giocherò più in coppia con Ranghieri' - susydigennaro : RT @napolimagazine: Beach Volley, Lupo: 'Non giocherò più in coppia con Ranghieri' - napolimagazine : Beach Volley, Lupo: 'Non giocherò più in coppia con Ranghieri' - apetrazzuolo : Beach Volley, Lupo: 'Non giocherò più in coppia con Ranghieri' -