Vuelta a Espana 2022 | Alejandro Valverde | “Vorrei vincere una tappa e dare ancora un ricordo agli appassionati”

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 agosto 2022) Inizia oggi da Utrecht, nei Paesi Bassi, la 77a edizione della. Il terzo ed ultimo Grande Giro della stagione assumerà ancor più significato in quanto sarà l’ultimo nella carriera di un corridore che ha scritto la storia di questa corsa:. La vittoria nella generale del 2009 e dodici tappe vinte in nove edizioni differenti, il murciano lascerà un vuoto importante in gruppo e nel cuore degliiberici e non solo. Queste le sue parole nella conferenza stampa prima della partenza: “Voglio avere un buon livello alla. Non credo di poter competere con i migliori per 21 tappe, ma con Enric Mas, abbiamo qualcuno che può puntare al podio finale, io preferisco provare auna”. L’obiettivo sarà ...