Tuttosport – "Stiamo prendendo Navas" la reazione di Spalletti (Di venerdì 19 agosto 2022) Calciomercato Napoli: Giuntoli e De Laurentiis vogliono prendere anche Navas dal Psg dopo Ndombele e Raspadori. Entro la prossima settimana si può chiudere la trattativa con il Psg. C'è grande, grandissimo ottimismo per questa operazione. Navas al Napoli è più che possibile, da più fonti si apprendere che c'è intesa quasi su tutto. Bisogna capire se il portiere costaricano arriverà in prestito, oppure risolverà il suo contratto con il Psg e si trasferirà al Napoli. Navas ha un contratto fino al 2024 con il Psg e quindi il prestito biennale sarebbe impossibile senza rinnovo, ma considerando che il portiere ha 35 anni non è detto che il club francese voglia rinnovare. Calciomercato: Navas al Napoli, la formula Quindi la strada del rinnovo va in secondo piano in questo momento, mentre quella più probabile è una ...

