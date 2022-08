Traffico Roma del 19-08-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati incidente lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra le uscite Laurentina Ardeatina in direzione Appia al momento non ci sono problemi come andiamo naturalmente tutte le attenzioni del caso prudenza anche per il maltempo che sta interessando diverse zone dell’internal capitolino con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco alla Balduina la polizia locale Ci Segnala la chiusura di via Festo avieno a causa della rottura di una tubatura incidente a Torre Spaccata lungo viale Bruno pelizzi raccomandiamo le dovute attenzioni Attenzione anche ai lavori di potatura in via Merulana tra largo Brancaccio e via Labicana lavori di manutenzione sullaFiumicino tra l’aeroporto il bivio per Civitavecchia Fregene in direzione di possibili rallentamenti proseguono anche i lavori sulla Cassia ...