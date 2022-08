Ragazze mano nella mano picchiate a Sperlonga | aggressione omofoba

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 19 agosto 2022) Duesono state aggredite dopo essersi scambiate un bacio a, località del litorale Pontino. Le due vittime dell'hanno sporto denuncia: sarebbero state aggredite la sera di Ferragosto da un uomo che si è poi dato alla fuga. "Auna bruttissimacontro duelesbiche. Può un bacio scatenare tanta violenza? NO! In prima linea contro omofobia, per dare più diritti e più tutele alle persone LGBT+": Questo il commento su Twitter del presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti.