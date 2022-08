Quegli asili nido con troppo pochi bambini (Di venerdì 19 agosto 2022) Rispetto alla media europea (33 per cento) in Italia appena il 25 per cento dei piccoli va in queste strutture. I motivi? Tanti: sono cari, e poi manca una vera politica a sostegno delle famiglie. Ma quando ci sarà qualcuno che prende sul serio la questione delicatissima e importantissima degli asili nido dove anche quest’anno - per l’ennesimo anno - sono ben 15 mila i posti che mancano all’appello? A oggi solo il 25 per cento dei bambini va all’asilo nido e se ci fossero quei posti, si arriverebbe all’obiettivo - veramente minimo, stabilito in sede europea, del 33 per cento. I dati del 2020 fotografano la seguente situazione: l’Italia spendeva per gli asili nido lo 0,08 del Pil, aggiudicandosi l’undicesimo posto su 14 Paesi europei. La Germania spendeva più del doppio, la Francia - ... Leggi su panorama (Di venerdì 19 agosto 2022) Rispetto alla media europea (33 per cento) in Italia appena il 25 per cento dei piccoli va in queste strutture. I motivi? Tanti: sono cari, e poi manca una vera politica a sostegno delle famiglie. Ma quando ci sarà qualcuno che prende sul serio la questione delicatissima e importantissima deglidove anche quest’anno - per l’ennesimo anno - sono ben 15 mila i posti che mancano all’appello? A oggi solo il 25 per cento deiva all’asiloe se ci fossero quei posti, si arriverebbe all’obiettivo - veramente minimo, stabilito in sede europea, del 33 per cento. I dati del 2020 fotografano la seguente situazione: l’Italia spendeva per glilo 0,08 del Pil, aggiudicandosi l’undicesimo posto su 14 Paesi europei. La Germania spendeva più del doppio, la Francia - ...

