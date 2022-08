Orietta Berti e quel furto... colpa di un concorrente? GFVip, è già alta tensione (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Grande Fratello Vip non è ancora iniziato, ma già c'è il primo caso che potrebbe essere oggetto di confronto nel corso delle prime puntate della nuova edizione. Alfonso Signorini e il suo staff stanno lavorando alla definizione del cast, ma di certo c'è che Giovanni Ciacci è il primo concorrente e Orietta Berti è la new entry come opinionista, al fianco della confermata Sonia Bruganelli. La cosa curiosa è che la Berti e Ciacci già si conoscono per un fatto accaduto nel 1999, su cui ThePipolTv ha svelato retroscena inediti. La cantante stava partecipando al Festival di Sanremo, ma dovette fare i conti con la perdita degli abiti con cui sarebbe dovuta salire sul palco. I vestiti dovevano arrivare a Sanremo con il treno: a consegnarli c'era proprio Ciacci. La Berti lo ha accusato di quanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Grande Fratello Vip non è ancora iniziato, ma già c'è il primo caso che potrebbe essere oggetto di confronto nel corso delle prime puntate della nuova edizione. Alfonso Signorini e il suo staff stanno lavorando alla definizione del cast, ma di certo c'è che Giovanni Ciacci è il primoè la new entry come opinionista, al fianco della confermata Sonia Bruganelli. La cosa curiosa è che lae Ciacci già si conoscono per un fatto accaduto nel 1999, su cui ThePipolTv ha svelato retroscena inediti. La cantante stava partecipando al Festival di Sanremo, ma dovette fare i conti con la perdita degli abiti con cui sarebbe dovuta salire sul palco. I vestiti dovevano arrivare a Sanremo con il treno: a consegnarli c'era proprio Ciacci. Lalo ha accusato di quanto ...

radiocalabriafm : Orietta Berti - Quando ti sei innamorato - alltheghostss : @itsmc17 Orietta Berti?????? - BozzettiGrazia : @SBruganelli Però sei scontata in TV, così come Adriana Volpe e Signorini. Il Grande Fratello è trash, televisione… - __Jandoo : @FabioGesualdo No vabbè Orietta Berti - QuotidianPost : GFVIP7, prime polemiche: Orietta Berti critica Giovanni Ciacci -