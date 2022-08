Michela Murgia su Giorgia Meloni: “Non basta essere donne per essere femministe” (Di venerdì 19 agosto 2022) Se Giorgia Meloni dovesse imporsi alle prossime elezioni del 25 settembre e salire a Palazzo Chigi sarebbe la prima donna in Italia a raggiungere questo traguardo. Qualcosa di positivo, un traguardo importante, un evento storico, certo, ma la riflessione che molti (giustamente) portano avanti è quanto la leader di FdI possa farsi davvero promotrice e garante dei diritti delle donne. Il rischio, appunto, è che la prima premier donna in Italia possa essere tutt’altro che femminista. Sulla questione (spinosa) è intervenuta oggi la scrittrice Michela Murgia, con una riflessione sul tema pubblicata sul suo profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Murgia ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Sedovesse imporsi alle prossime elezioni del 25 settembre e salire a Palazzo Chigi sarebbe la prima donna in Italia a raggiungere questo traguardo. Qualcosa di positivo, un traguardo importante, un evento storico, certo, ma la riflessione che molti (giustamente) portano avanti è quanto la leader di FdI possa farsi davvero promotrice e garante dei diritti delle. Il rischio, appunto, è che la prima premier donna in Italia possatutt’altro che femminista. Sulla questione (spinosa) è intervenuta oggi la scrittrice, con una riflessione sul tema pubblicata sul suo profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

