Mercato Juve, Chirico: "Rabiot spacciato come grande affare, ma solo enorme errore. Mamma procuratrice più scomoda di Raiola" (Di venerdì 19 agosto 2022) Chirico Rabiot JuventusMarcello Chirico non le manda a dire. Il noto giornalista di fede bianconera si è soffermato sul Mercato della Juventus e precisamente sul caso Rabiot criticando duramente... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 19 agosto 2022)ntusMarcellonon le manda a dire. Il noto giornalista di fede bianconera si è soffermato suldellantus e precisamente sul casocriticando duramente...

forumJuventus : GdS: 'Mercato Juve: Rabiot, addio allo United. Il francese non si muove più, vuole rimanere con Allegri per ricamb… - Gianfranco_juve : @giovalter1 Sono i corrispondenti della stampa che trasmettono o si inventano le notizie, come la falsa notizia del… - TuttoJuve24 : Mercato Juventus, Mckennie-Zakaria in bilico: Cherubini valuta le offerte #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… - ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: #Chirico si è soffermato sui problemi relativi al #mercato in casa #Juventus - Pall_Gonfiato : #Chirico si è soffermato sui problemi relativi al #mercato in casa #Juventus -