Il nucleare civile non esiste più. Le centrali possono diventare armi (Di venerdì 19 agosto 2022) Odessa, dal nostro inviato. Come ci sono aziende troppo grosse per fallire, ci sono notizie troppo grosse per essere registrate. Una è questa: che il "nucleare di pace", il "nucleare civile", non esiste più. Che la distinzione fra gli armamenti atomici e l'energia nucleare a scopi pacifici esiste ancora, ma si è fatta molto sottile, e potrà diventare impercettibile. Io, che non ho pretese di competenza, diffido da tempo delle accuse di "ideologia" a chi è contrario al nucleare. Per un paio di ragioni, direi. La prima è che trovo almeno altrettanto fondato imputare di "ideologia" i fautori del nucleare. (Più ancora quando ne vivano, professionalmente). La seconda è che non trovo in me, per esempio, un dogmatismo "ideologico", bensì una ...

