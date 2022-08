Casini: “Dazn? Vigileremo affinchè disservizi non si ripetano” (Di venerdì 19 agosto 2022) “Questo incontro è stato importante per tutelare i tifosi e gli utenti. Dazn ha rassicurato che non succederà più, ha spiegato le ragioni e ha dato ampie garanzie sulla qualità del servizio. Il problema non deve ripetersi”. Così Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, uscendo dall’incontro a Roma con la sottosegretaria Vezzali, i vertici di AGCOM e di Dazn. “E’ importante anche il rimborso per chi non ha potuto vedere le partite – ha aggiunto Casini – Come Serie A Vigileremo affinché non capiti più e il servizio sia sempre di qualità. Il problema non ha riguardato la rete di trasmissione, la questione infrastrutturale ha origini antiche e su questo c’è anche il Pnrr che dovrebbe accelerare la digitalizzazione del Paese”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) “Questo incontro è stato importante per tutelare i tifosi e gli utenti.ha rassicurato che non succederà più, ha spiegato le ragioni e ha dato ampie garanzie sulla qualità del servizio. Il problema non deve ripetersi”. Così Lorenzo, presidente della Lega Serie A, uscendo dall’incontro a Roma con la sottosegretaria Vezzali, i vertici di AGCOM e di. “E’ importante anche il rimborso per chi non ha potuto vedere le partite – ha aggiunto– Come Serie Aaffinché non capiti più e il servizio sia sempre di qualità. Il problema non ha riguardato la rete di trasmissione, la questione infrastrutturale ha origini antiche e su questo c’è anche il Pnrr che dovrebbe accelerare la digitalizzazione del Paese”. SportFace.

briganti68 : @EnricoLetta Un giorno è la Meloni altro giorno è la lega. Ma con tutto questo sparlare degli altri il tempo per pa… - MatteoDG93 : Tavolo tecnico cominciato: presenti L, tra gli altri, #Vezzali, #Casini per la #SerieA, #Azzi per #Dazn, Santelli p… - volapuma2 : @AlvisiConci @AngelaAngelmi @ardigiorgio @pdnetwork @DAZN_IT @AGCOMunica @SerieA Casini e Cottarelli, in effetti… noti comunisti ?? - Br1s86 : #DAZN è andata ko anche in #Spagna. La piattaforma di sport in streaming è crollata al momento di mandare in onda i… - CosaInTendenza : In Italia alle 14:01 si twitta di 1 #JuveSassuolo - 31.903 2 Buon Ferragosto - 13.860 3 #16agosto - 7.290 4 #DAZN -… -