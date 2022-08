Canoa velocità, Europei Monaco 2022: Craciun e Santini argento nel C2 1000, lontane dal podio Fantini e Rosa nel K2 1000 femminile (Di venerdì 19 agosto 2022) Arriva la prima medaglia per l’Italia agli Europei di Canoa sprint di scena all’Olympic Regatta Centre di Monaco di Baviera. Nicolae Craciun e Daniele Santini conquistano l’argento nella finale C2 1000, specialità non olimpica, arrivando alle spalle del duo tedesco composto da Sebastian Brendel e Tim Hecker, argento alle ultime Olimpiadi di Tokyo. La coppia azzurra ha provato immediatamente a fare la gara, rimanendo subito alle spalle dei due tedeschi, che avevano però un ritmo troppo elevato per permettersi di giocare l’oro. Metro dopo metro il loro vantaggio è cresciuto, fino ad arrivare in parata in 3.32.896, con Santini e Craciun secondi con 1.421 di ritardo, riuscendo però a rimanere avanti ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) Arriva la prima medaglia per l’Italia aglidisprint di scena all’Olympic Regatta Centre didi Baviera. Nicolaee Danieleconquistano l’nella finale C2, specialità non olimpica, arrivando alle spalle del duo tedesco composto da Sebastian Brendel e Tim Hecker,alle ultime Olimpiadi di Tokyo. La coppia azzurra ha provato immediatamente a fare la gara, rimanendo subito alle spalle dei due tedeschi, che avevano però un ritmo troppo elevato per permettersi di giocare l’oro. Metro dopo metro il loro vantaggio è cresciuto, fino ad arrivare in parata in 3.32.896, consecondi con 1.421 di ritardo, riuscendo però a rimanere avanti ...

