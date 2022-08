Apple scopre due falle di sicurezza. Disponibile il software per l’aggiornamento (Di venerdì 19 agosto 2022) Gli esperti di sicurezza hanno consigliato agli utenti di aggiornare i dispositivi iPhone, iPad e Mac. Apple non ha specificato come e da chi sono state scoperte le vulnerabilità. Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 19 agosto 2022) Gli esperti dihanno consigliato agli utenti di aggiornare i dispositivi iPhone, iPad e Mac.non ha specificato come e da chi sono state scoperte le vulnerabilità.

