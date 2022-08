Accordo fra Putin e Macron sull’ispezione dell’Aiea a Zaporizhzia

(Di venerdì 19 agosto 2022) Vladimired Emmanuelhanno concordato – sostiene l’Eliseo in una nota diffusa dopo una telefonata tra il presidente russo ed il presidente francese – l’invio di una missionenella centrale nucleare di Zaporizhzhia alle condizioni di Kiev e dell’Onu., si legge, “ha ribadito la sua preoccupazione per i rischi per la sicurezza nucleare posti dalla situazione della centrale di Zaporizhzhia e ha appoggiato l’invio di una missione di espertisul posto il prima possibile, alle condizioni concordate dall’Ucraina e dalle Nazioni Unite”. “Il presidente della Federazione Russa ha comunicato al presidente della Repubblica il suo consenso all’invio di questa missione e ai termini e alle condizioni indicate”, fa sapere l’Eliseo, secondo cui i due presidenti discuteranno ...

...per il dispiegamento di questa missione e per le modalità evocate". I due presidenti, precisa la presidenza francese, "si riparleranno nei prossimi giorni su questo tema dopo un confronto...Il presidente russo " ha aggiunto l'Eliseo " "ha espresso il suoper il dispiegamento di ...la presidenza francese " si riparleranno nei prossimi giorni su questo tema dopo un confrontole ...