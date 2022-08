Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2022 ore 08:45 (Di giovedì 18 agosto 2022) Viabilità DEL 18 AGOSTO 2022 ORE 8.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA SCORREVOLE SULLE STRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO FORTI RAFFICHE DI VENTO IN PARTICOLARE SULLA A12 Roma TARQUINIA E SULLA A24 Roma TERAMO, COMPRESO IL TRATTO URBANO TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST L’INVITO ALLA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA E A MODERARE LA VELOCITA’ PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO A Roma ANCORA INTERROTTE LE LINEE TRAM 5-14 E 19 PER UN INCIDENTE TRA VEICOLI. IL SERVIZIO E’ SOSTITUITO DA BUS NELLA TRATTA LARGO PRENESTE-GERANI/TOGLIATTI. SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRomaRE NELLE GIORNATE DAL 22 AL 26 AGOSTO E DAL 29 FINO AL 2 SETTEMBRE, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 agosto 2022)DEL 18 AGOSTOORE 8.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO RESTA SCORREVOLE SULLE STRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO FORTI RAFFICHE DI VENTO IN PARTICOLARE SULLA A12TARQUINIA E SULLA A24TERAMO, COMPRESO IL TRATTO URBANO TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST L’INVITO ALLA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA E A MODERARE LA VELOCITA’ PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO AANCORA INTERROTTE LE LINEE TRAM 5-14 E 19 PER UN INCIDENTE TRA VEICOLI. IL SERVIZIO E’ SOSTITUITO DA BUS NELLA TRATTA LARGO PRENESTE-GERANI/TOGLIATTI. SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRE NELLE GIORNATE DAL 22 AL 26 AGOSTO E DAL 29 FINO AL 2 SETTEMBRE, ...

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2022 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #17-08-2022 - ComuneCarpi : ?? Agosto non ferma il cantiere per riqualificare corso Roma Da lunedì 22 agosto, i lavori si sposteranno sul lato o… - BellelliAlberto : ?? Agosto non ferma il cantiere per riqualificare corso Roma Da lunedì 22 agosto, i lavori si sposteranno sul lato o… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2022 ore 17:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #16-08-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2022 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #16-08-2022 -

Meteo Roma del 18 - 08 - 2022 ore 06:10 ...a iniziare Dalle Alpi occidentali al centro al mattino tempo stabile con Cieli poco irregolarmente nuvolosi locali piogge in Toscana al pomeriggio pioggia e temporali tra Umbria e Toscana viabilità ... Viabilità Roma Regione Lazio del 18 - 08 - 2022 ore 08:15 VIABILITÀ DEL 18 AGOSTO 2022 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IL TRAFFICO E' SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL ... RomaDailyNews ...a iniziare Dalle Alpi occidentali al centro al mattino tempo stabile con Cieli poco irregolarmente nuvolosi locali piogge in Toscana al pomeriggio pioggia e temporali tra Umbria e Toscana...DEL 18 AGOSTO 2022 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IL TRAFFICO E' SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL ... Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2022 ore 08:15 - RomaDailyNews