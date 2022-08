Ultime Notizie – Elezioni 2022, Giorgetti lascia vertice centrodestra: “Nomi? Ancora 24 ore” (Di giovedì 18 agosto 2022) “Dovete pazientare altre 24 ore…”. Così Giancarlo Giorgetti, lasciando il vertice di centrodestra in via della Scrofa, ha risposto a chi gli chiedeva i Nomi delle candidature alle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. “Stiamo Ancora lavorando sulle caselle, non sui Nomi… oggi è stata una riunione tecnica” ha spiegato Giovanni Toti lasciando la riunione sui collegi elettorali. Sul tavolo l’esame dei documenti richiesti per le candidature, la griglia dei Nomi in corrispondenza dei collegi e le cosiddette quote rosa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) “Dovete pazientare altre 24 ore…”. Così Giancarlondo ildiin via della Scrofa, ha risposto a chi gli chiedeva idelle candidature allepolitiche del 25 settembre. “Stiamolavorando sulle caselle, non sui… oggi è stata una riunione tecnica” ha spiegato Giovanni Totindo la riunione sui collegi elettorali. Sul tavolo l’esame dei documenti richiesti per le candidature, la griglia deiin corrispondenza dei collegi e le cosiddette quote rosa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

