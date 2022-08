Sicurezza stradale, il pullman azzurro della Polizia Stradale fa tappa a Ostia (Di giovedì 18 agosto 2022) Ostia – Piccoli gesti, semplici e alla portata di tutti possono fare la differenza sulla strada. L’educazione Stradale e la prevenzione restano un obiettivo primario per la Polizia di Stato. Oltre ai consueti controlli per il contrasto alla guida in stato di alterazione psico-fisica, gli agenti della Polizia Stradale, a bordo del pullman azzurro, saranno a disposizione dei cittadini in vacanza ed in particolare dei giovani e dei più piccoli per promuovere la cultura della guida sicura attraverso strumenti interattivi che sviluppano una maggiore percezione dei pericoli sulla strada. L’appuntamento è per domani, venerdì 19 agosto a partire dalle 9 a Ostia, in Piazza dei Ravennati con il ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 18 agosto 2022)– Piccoli gesti, semplici e alla portata di tutti possono fare la differenza sulla strada. L’educazionee la prevenzione restano un obiettivo primario per ladi Stato. Oltre ai consueti controlli per il contrasto alla guida in stato di alterazione psico-fisica, gli agenti, a bordo del, saranno a disposizione dei cittadini in vacanza ed in particolare dei giovani e dei più piccoli per promuovere la culturaguida sicura attraverso strumenti interattivi che sviluppano una maggiore percezione dei pericoli sulla strada. L’appuntamento è per domani, venerdì 19 agosto a partire dalle 9 a, in Piazza dei Ravennati con il ...

