Rabbia Lewandowski | lo rapinano mentre firma autografi e lui li insegue

(Di giovedì 18 agosto 2022) Disavventura per Robertal suo arrivo oggi alla Ciutat Esportiva, il centro di allenamento del Barcellona. L'attaccante si è fermato davanti all'ingresso perreai tifosi, in attesa dei giocatori. Due individui, secondo la ricostruzione del quotidiano catalano Sport, hanno approfittato del momento per aprire la portiera della sua macchina e rubargli orologio e cellulare. Il bomber polacco li avrebbe inseguiti con la macchina, poi sul posto sono arrivate due macchine dei Mossos d'Esquadra. Gli agenti sono rimasti fino al tardo pomeriggio per raccogliere le testimonianze.