Nulla contro il Pos, anzi. Ma oltre al cliente andrebbe incentivato anche il commerciante (Di giovedì 18 agosto 2022) di Antonio Tamarozzi Io sono un piccolo imprenditore, ho un ristorante e sono naturalmente abilitato per i pagamenti con carta di credito o bancomat. In questi mesi ho letto spesso articoli o post sui social della cosiddetta 'battaglia' sui pagamenti con il Pos (una su tutti quella di Selvaggia Lucarelli coi tassisti), dove si fa presente che un commerciante non si può rifiutare di accettare il pagamento con carta di credito o bancomat, perché la legge glielo impone: tutto questo è fatto per evitare di far circolare il contante e di conseguenza evitare il 'nero'. In più è un servizio che nel 2022 è tecnologicamente quasi scontato. Non dico che sia sbagliata questa presa di posizione, ma è una battaglia solo dalla parte dei clienti, che non tiene minimamente conto dei commercianti. Tutte le agevolazioni sono solo per chi deve pagare. Punti sulla carta di credito che ...

