Nba | ufficiale l’estensione di LeBron James con i Los Angeles Lakers

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 agosto 2022) Era nell’aria da ieri, ma questa sera è ufficialmente arrivato l’annuncio delcontrattuale dicon i Los. In questo modo i gialloviola si garantiscono la presenza a roster del quattro volte campione NBA almeno fino al 2024, con opzione per il 2025, esattamente come l’altra star della franchigia Anthony Davis. “è un cestista generazionale che ha dimostrato di essere ancor più determinante a livello umano” – afferma il GM dei, Rob Pelinka -. “Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con lui, assicurandoci che sia una forza trainante della cultura deiper gli anni a venire. Ihanno dimostrato più e più volte di essere un luogo ideale per far prosperare i ...