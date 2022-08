LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: azzurri in gara dalle 17.00 (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.10 Buongiorno amici di OA Sport. Vi aggiorneremo durante la giornata con i punteggi dei vari gruppi, poi la nostra DIRETTA LIVE inizierà a tutti gli effetti alle 17.00 quando toccherà all’Italia. La presentazione della gara – La formazione dell’Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2022 di Ginnastica artistica. Incomincia la rassegna continentale per il settore maschile, dopo gli eventi riservati alle donne andati in scena la scorsa. A Monaco (Germania) si parte con le qualificazioni, che assegneranno anche le medaglie nel concorso generale individuale. L’Italia deve scontare alcune assenze, ma proverà comunque a ben figurare in un ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.10 Buongiorno amici di OA Sport. Vi aggiorneremo durante la giornata con i punteggi dei vari gruppi, poi la nostrainizierà a tutti gli effetti alle 17.00 quando toccherà all’Italia. La presentazione della– La formazione dell’Italia Buongiorno e benvenuti alladeglidi. Incomincia la rassegna continentale per il settore maschile, dopo gli eventi riservati alle donne andati in scena la scorsa. A Monaco (Germania) si parte con le qualificazioni, che assegneranno anche le medaglie nel concorso generale individuale. L’Italia deve scontare alcune assenze, ma proverà comunque a ben figurare in un ...

michiamanolessi : Io dopo le gare di ginnastica artistica 8 anni fa... Io dopo i miei live oggi... - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog 14 agosto in DIRETTA: ORO 4×100 sl bronzo Pizzini argento Scalia! 3 argenti dalla ginnas… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: tre argenti per l'Italia, le gemelle D'Amato e Maggio sul podio - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog 14 agosto in DIRETTA: 3 argenti nella ginnastica 1 dal nuoto. Attesa per la 4×100 sl -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2022 in DIRETTA: tre argenti per l’Italia le gemelle D’Amato e Maggio sul podio.… -