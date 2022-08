ilNotiziarioInd : Lavori sulla Milano-Limbiate, i comitati: “Si facciano tra Varedo e Limbiate” - Valluch1 : @radiosilvana ovvio. io di medicina non ne so nulla, quindi non ci metto becco.Però mi è stato sulle palle che in i… - muoversintoscan : ??Sulla #FiPiLi per lavori 1 km di coda tra #Pisa aeroporto e #Navacchio in direzione #Firenze #viabiliTOS - QuindiciNews : Lavori stradali sulla SP412 della Val Tidone Città Metropolitana di Milano informa che i lavori stradali previsti s… - Ale__Gallego : @jontargetti Penso che dovete assumere un copywriter che lasci inalterati i contenuti, ma che lavori sulla forma e… -

LinkOristano

chiusura del passante di Milano interviene Dario Balotta di Europa Verde che chiede l' ... Costruito in più di 15 anni di(10,5 km di lunghezza ) mentre il passante di Zurigo stessa ...... la sua, uno shock visivo " a quanto pare ispirato aidi Lucio Fontana " che esalta la ... Non molto lontano fu il celebre "Think Different" della Apple che,stessa scia, desiderava imporsi ... Lavori sulla condotta, possibili disagi nell’erogazione dell’acqua a Baratili We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Nella serata di ieri, prima ...Il progetto è stato approvato ed i lavori non dovrebbero tardare. Investimento di 200 mila Euro per mettere in sicurezza i muri settecenteschi ...