"La presa in giro mi urta": scoppia la lite furiosa tra Telese e Calenda, gelo in studio (Di giovedì 18 agosto 2022) Carlo Calenda scatenato a In Onda. Nel corso dell'ultima puntata del talk show di La7, Calenda ha avuto uno scontro durissimo con Luca Telese. Al centro della lite gli scenari per il dopo voto. Tutto parte da un intervento di Matteo Renzi alla Versiliana in cui sostiene di fatto due cose: l'appoggio dall'opposizione a un governo nuovo che funziona oppure una mossa per sistemare le cose nel caso in cui questo nuovo esecutivo non dovesse funzionare, come nel caso del governo Draghi e la defenestrazione per mano di Italia Viva di Giuseppe Conte. Parole piuttosto chiare. Telese però sottolinea: "I deputati di Italia Viva lo sosterranno questo governo, i suoi no". A questo punto Calenda ribatte piccato: "Posso dire che questo è profondamente scorretto? Riascoltate le parole di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Carloscatenato a In Onda. Nel corso dell'ultima puntata del talk show di La7,ha avuto uno scontro durissimo con Luca. Al centro dellagli scenari per il dopo voto. Tutto parte da un intervento di Matteo Renzi alla Versiliana in cui sostiene di fatto due cose: l'appoggio dall'opposizione a un governo nuovo che funziona oppure una mossa per sistemare le cose nel caso in cui questo nuovo esecutivo non dovesse funzionare, come nel caso del governo Draghi e la defenestrazione per mano di Italia Viva di Giuseppe Conte. Parole piuttosto chiare.però sottolinea: "I deputati di Italia Viva lo sosterranno questo governo, i suoi no". A questo puntoribatte piccato: "Posso dire che questo è profondamente scorretto? Riascoltate le parole di ...

