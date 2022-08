Elezioni 2022 | Meloni | “Orgogliosi della fiamma | ma io non sono fascista”

(Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – ”Lanel simbolo di Fdi non ha niente a che fare con il fascismo, ma è il riconoscimento del viaggio fatto dalla destra democratica attraverso la storianostra Repubblica. E noi ne siamo”. A sottolinearlo è Giorgiain una lunga intervista allo ‘Spectator’, storico settimanale conservatore britannico, che in copertina riporta una caricaturapresidente di Fdi con il titolo ‘Prima donna’ e la domanda Giorgiaè la donna più pericolosa in Europa?’. ”Quando abbiamo fondato Fdi – diceal giornalista Nicholas Farrell, autorebiografia ‘Mussolini: a new life’ – lo abbiamo fondato come partito del centro-destra, a testa alta. Quandoqualcosa, io lo dichiaro. Io non mi ...

marattin : La lista @ItaliaViva + @Azione_it è l’embrione di quel partito liberal-democratico che faremo nascere dopo le elezi… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Berluscon: “Assoluzioni siano inappellabili”. Ma la norma, approvata da un suo governo, è gi… - MediasetTgcom24 : Crisanti: 'Studiare nuove restrizioni se il Covid torna aggressivo' #elezioni #crisanti #covid #politiche… - infoitinterno : Elezioni Politiche 2022, le news di oggi. Meloni: «No al salario minimo, l'unica via è tagliare le tasse sul lavoro» - garofanorossa : Nel Meridione sono italianissimi delinquenti che aprono e chiudono attività per gabbare il fisco e ripulire denaro… -

Il Sole 24 Ore

La leader Fdi in un'intervista allo 'Spectator': "Se fossi britannica, probabilmente voterei per i Tories..." ''La fiamma nel simbolo di Fdi non ha niente a che fare con il fascismo, ma è il ...'La fiamma nel simbolo di Fdi non ha niente a che fare con il fascismo, ma è il riconoscimento del viaggio fatto dalla destra democratica attraverso la storia della nostra Repubblica. E noi ne siamo ... Elezioni politiche 2022, programmi a confronto. Scopri le parole più ripetute - Info Data Pronta la reazione di Fratelli d'Italia Fano. “La democrazia, la libertà di opinione così come quella di espressione politica – si legge in una nota - sono principi tanto osannati ma molto spesso non ...Alla presentazione assente Renzi: «Ma non è tattica». No alla Flat Tax, terzo polo favorevole all’elezione diretta del premier ...