Chapeau De Laurentiis, ha messo a tacere la Napoli populista (anche in tanti suoi intellettuali) (Di giovedì 18 agosto 2022) Caro presidente De Laurentiis, Chapeau! In questa tornata di calcio mercato ha compiuto un autentico capolavoro. Tutti i “soloni”, gli esperti, le vecchie glorie, che in questi mesi hanno pontificato e criticato, a prescindere, il suo operato dovrebbero fare pubblicamente il “mea culpa”. anche i tifosi che le mostravano il cartello “A 16”, prima di attendere l’esito finale del calciomercato, meriterebbero un soggiorno obbligato, di almeno tre mesi, al S. Nicola di Bari. Le mie sono le parole sincere di un vecchio tifoso, cresciuto in curva B, che per lei non nutre simpatia. La sua arroganza mi infastidisce al pari delle dichiarazioni autolesionistiche che dispensa ogni qualvolta incrocia un microfono. Ma i fatti sono fatti. Da quando nell’estate del 2004 ha comprato e salvato il calcio Napoli siamo tornati ad essere ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 agosto 2022) Caro presidente De! In questa tornata di calcio mercato ha compiuto un autentico capolavoro. Tutti i “soloni”, gli esperti, le vecchie glorie, che in questi mesi hanno pontificato e criticato, a prescindere, il suo operato dovrebbero fare pubblicamente il “mea culpa”.i tifosi che le mostravano il cartello “A 16”, prima di attendere l’esito finale del calciomercato, meriterebbero un soggiorno obbligato, di almeno tre mesi, al S. Nicola di Bari. Le mie sono le parole sincere di un vecchio tifoso, cresciuto in curva B, che per lei non nutre simpatia. La sua arroganza mi infastidisce al pari delle dichiarazioni autolesionistiche che dispensa ogni qualvolta incrocia un microfono. Ma i fatti sono fatti. Da quando nell’estate del 2004 ha comprato e salvato il calciosiamo tornati ad essere ...

napolista : Chapeau De Laurentiis, ha messo a tacere la Napoli populista (anche in tanti suoi intellettuali) Per lei non nutro… -