ATP Cincinnati 2022 | il tabellone di Jannik Sinner Scoglio Aliassime | ma Rafael Nadal è stato eliminato

(Di giovedì 18 agosto 2022) In partenza, non appena èreso noto, ildiall’ATP diè parso a tutti più che complicato, quasi da brividi per i potenziali incroci e, dunque, i possibili avversari che l’azzurro avrebbe potuto trovare sulla sua strada nel corso del torneo statunitense. Sinora l’altoatesino ha avuto il merito di raggiungere (pur con qualche difficoltà, basti pensare all’incontro con Kokkinakis) gli ottavi di finale, dove ad attenderlo ci sarà il canadese Felix Auger-, per un altro match ostico ed equilibrato, tutto da vivere. D’altro canto, l’eliminazione a sorpresa ai sedicesimi diquasi facilita la strada per l’azzurro in caso di passaggio del turno. Ad attenderlo ai quarti infatti, ...

Eurosport_IT : Jannik soffre, rimonta Kokkinakis e supera il 1° turno a Cincinnati ?????? #ATP | #Cincinnati | #Tennis | #Sinner - OdeonZ__ : Nadal, rientro amaro: eliminato dal n.152 del mondo dopo sei settimane di assenza - OdeonZ__ : Sinner avanti, Kecmanovic si ritira. Fognini: sfiora l'impresa contro Rublev, poi crolla - zazoomblog : Sinner-Auger-Aliassime ATP Cincinnati: i precedenti e un conto in sospeso da regolare - #Sinner-Auger-Aliassime… - VELOSPORT1960 : -

Lo spagnolo torna in campo dopo il ko di Wimbledon ma cede contro Coric.(USA) - Rafael Nadal è uscito di scena al debutto dal "Western & Southern Open", settimoMasters 1000 della stagione dotato di un montepremi pari a 6.280.880 dollari, che si sta ...... torneo Wta 1000 dotato di un montepremi pari a 2.527.250 dollari in corso sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di, in Ohio (combined con unMasters 1000). La tennista polacca, ...La polacca supera in due set la statunitense Stephens nel suo esordio in Ohio.CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) - Esordio vincente per Iga Swiatek ...CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) - Rafael Nadal è uscito di scena al debutto dal "Western & Southern Open", settimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di ...