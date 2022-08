Quello del rancore (Di mercoledì 17 agosto 2022) Renzi rimprovera a Letta di aver fatto le liste Pd per il 25 settembre sull'onda del risentimento personale, Quello partito dal 2014. Magari è una forzatura, ma a ben vedere è un grande collante nella storia recente del Partito democratico. Molto coltivato dal leader di Italia Viva Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 agosto 2022) Renzi rimprovera a Letta di aver fatto le liste Pd per il 25 settembre sull'onda del risentimento personale,partito dal 2014. Magari è una forzatura, ma a ben vedere è un grande collante nella storia recente del Partito democratico. Molto coltivato dal leader di Italia Viva

ItaliaViva : Non mi stupisce quello che è successo con le liste del Partito Democratico. È semplicemente la conferma che in que… - Agenzia_Ansa : Madonna approda in Sicilia per festeggiare il suo compleanno e quello di suo figlio e lascia il ristorante cantando… - Ettore_Rosato : È arrivato il momento di spiegare che #italiasulserio, quello che viene chiamato #terzopolo, non è una semplice ope… - Lara_L0lli : Povero Sid, qualcuno ti ha confuso con Johnny e ti ha fatto passare per biondo... Per non parlare del fisico che an… - attilasarti : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Fioccano le candidature dei parenti dei big del #M5S al secondo mandato: alle parlamentarie oltre al marit… -