Omicron, più del 56% degli infettati non sapeva di aver contratto il Covid: i dati in uno studio americano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Più della metà delle persone infettate con la variante Omicron del coronavirus non sa di aver preso il virus. Lo dice uno studio sul Covid 'sommerso' che propone così una nuova stima su quanti possano essere stati i contagi reali con la nuova variante. Un 'esercito' di infettati inconsapevoli che hanno continuato a vivere una vita normale da positivi per vari motivi: perché asintomatici o perché hanno sottovalutato i sintomi che si presentano in forma lieve. Il lavoro pubblicato su Jama Network Open è stato condotto da ricercatori del Cedars-Sinai Medical Center negli Usa. Fra chi è risultato tra gli infettati "più di uno su due (il 56%) non sapeva di essersi contagiato. La consapevolezza sarà la chiave per permetterci di andare oltre questa pandemia", ha spiegato ...

