Napoli, Spalletti su De Laurentiis: “Amiamo dirci le cose in faccia, è tosto” (Di mercoledì 17 agosto 2022) “De Laurentiis? Scommettevano che sarebbe stata dura arrivare in fondo alla stagione, invece poi spesso ci incontriamo, ci sono i nostri punti di vista ma il dialogo è buono. Amiamo dirci le cose in faccia, lui è veramente un presidente tosto sotto molto punti di vista”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti in una lunga intervista ai microfoni di Dazn sul rapporto con il presidente De Laurentiis. L’ex tecnico della Roma ha un contratto col Napoli fino al 2024. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 agosto 2022) “De? Scommettevano che sarebbe stata dura arrivare in fondo alla stagione, invece poi spesso ci incontriamo, ci sono i nostri punti di vista ma il dialogo è buono.lein, lui è veramente un presidentesotto molto punti di vista”. Lo ha detto il tecnico del, Lucianoin una lunga intervista ai microfoni di Dazn sul rapporto con il presidente De. L’ex tecnico della Roma ha un contratto colfino al 2024. SportFace.

pisto_gol : Per idea di gioco e qualità il #Napoli è da #scudetto: #Spalletti ha dato agli azzurri una identità riconoscibile,… - DiMarzio : #VeronaNapoli, Spalletti: 'Abbiamo solo bisogno di tempo. #Lobotka oggi sembrava #Iniesta' - mirkocalemme : Date a #Spalletti Keylor, Ndombele e Raspadori e il #Napoli quest'anno vi farà divertire. - AlexMazzone : @jerryscottismo Ma poi cazzo sta chiedendo un secondo attaccante (tra l'altro a parametro zero) cosa che tutte le s… - sportli26181512 : Napoli, il report dell'allenamento: in 3 ancora ai box e si ferma Ounas: Attraverso il sito ufficiale del Napoli ar… -