Lecce | Mencucci | “Complimenti da tutta Europa per la partita contro l’Inter”

"Lecce-Inter? Tutti noi aspettavamo di vedere questa partita. Corvino e Baroni conoscevano la qualità dei ragazzi, ma noi all'esterno no. Una volta finita la gara, a parte 10 secondi di rabbia, ho pensato che stavamo sulla strada giusta. Tutti siamo concentrati sul campo. Tutto perfetto tranne gli ultimi tre secondi. L'organizzazione vista a Lecce non ha niente da invidiare ad altri club. Abbiamo una delle migliori tifoserie in Italia. L'altra sera sono stato a Leeds, i tifosi lì non fischiano mai i calciatori e questa è una cosa bellissima che ho visto anche a Lecce. Non abbiamo sfigurato nonostante il gap economico. Ho ricevuto telefonate da tutta Europa, Complimenti per il Lecce e mi chiedevano come avessimo fatto. La reazione dei ragazzi dopo il ..."

