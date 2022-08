I segreti dei Duchi di Cambridge svelati | il nomignolo usato da Kate per William fa esplodere i social

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Le notizie circolanti sulla famiglia reale e, in particolar modo, su, sono sempre molto frequenti. Deidi, infatti, conosciamo gli impegnii; la data del matrimonio e i nomi dei loro tre bambini, ma poco e niente su ciò che riguarda il rapporto che li unisce in qualità di marito e moglie. Ecco, a tal proposito, alcune simpatiche indiscrezioni. Il principeMiddleton si conoscono fin dai tempi in cui erano due studenti universitari. Entrambi, infatti, hanno frequentato la prestigiosa “St. Andrew’s University” in Scozia dove, nel 2001, è avvenuto il loro primo incontro. La relazione, per ovvi motivi, non è stata resa nota fin dall’inizio, ma dal momento in cui sono usciti allo scoperto, sono subito ...