Davide Trezza | “Unione Popolare per dar voce ai tanti cittadini che non credono nella politica”

(Di mercoledì 17 agosto 2022) di Erika Noschese Potere al Popolo protagonista delle elezioni Politiche del prossimo 25 settembre, insieme all’associazione Dema e al partito Rifondazione Comunista, come deliberato dall’assemblea nazionale di maggio 2022 che ha portato a questo nuovo percorso politico. Nasce così, la lista civica fortemente voluta dall’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. In queste ore gli attivisti sono impegnati a raccogliere le firme necessarie per presentare la lista entro il 22 agosto, come prevede la legge. “L’avanzata del centrodestra è il risultato di una assenza evidente di una sinistra che nei fatti si dimostri dalla parte dei più deboli. Il Partito Democratico ha votato insieme al centrodestra tutti i provvedimenti antipopolari che oggi peggiorano le vite delle nostre famiglie e, più in generale, dei soggetti a cui ci rivolgiamo”, ha ...