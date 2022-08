(Di mercoledì 17 agosto 2022) Seduta negativa per le Borse europee, che scontano i timori per gli impatti sulla crescita che potrebbero derivare dalla crisi energetica e dalla velocità con cui la Fed proseguirà nella stretta ...

24ORERadiocor : Borsa: Europa manca sesto rialzo di fila su timori crescita, Milano chiude a -1% - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - fisco24_info : Borsa: Europa chiude in calo con gas e Fed, Francoforte -2%: Parigi -1% e Londra -0,3%, pesano timori su stretta ed… - 24ORERadiocor : Borsa: Wall Street ai minimi spinge giu' Europa, -1% Milano e -2% Francoforte - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - cavicchioli : RT @ansa_economia: Borsa: Milano peggiora con Europa, male Saipem, Mps, Pirelli. Gas a un soffio da 300 euro, con timori Fed pesa sui listi… - IannellaInvest_ : RT @ansa_economia: Borsa: Europa peggiora con future Usa, occhi a minute Fed. Spread a 222, rendimento +17 punti base. Gas +1,1% a 228,5 eu… -

Attesa per verbali Fed. Petrolio recupera dopo scorte Usa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - Le Borse europee "steccano" alla sesta seduta dopo cinque rialzi di fila che avevano spinto gli ...... AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:05 Laitaliana guadagna lo 0,3% e sul listino principale troviamo ... Alle 11:00 conosceremo il Pil e l'occupazione inrelativi al secondo trimestre. Alle 14:30 ...Seduta negativa per le Borse europee, che scontano i timori per gli impatti sulla crescita che potrebbero derivare dalla crisi energetica e dalla velocità con cui la Fed proseguirà nella stretta monet ...Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che peggiorano nel pomeriggio anche a causa dell'andamento negativo di ...