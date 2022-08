(Di mercoledì 17 agosto 2022) Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli. Sono le 20.30 del 13 agosto quando un uomodi pistola entra in unadel luogo e spara un colpo al soffitto per intimidire i titolari e farsi consegnare l'incasso. Il...

BelpietroTweet : Berlusconi dice un’ovvietà: una volta approvato il presidenzialismo, Mattarella si dovrebbe dimettere. Pd e soci ul… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Sanno di perdere, danno di matto Berlusconi dice un’ovvietà: una volta approvato… - NapoliToday : #Cronaca Assalto armato in una nota pizzeria: spari tra i clienti terrorizzati - VIDEO - MNdatv : RT @BelpietroTweet: Berlusconi dice un’ovvietà: una volta approvato il presidenzialismo, Mattarella si dovrebbe dimettere. Pd e soci ululan… - Luca_Luciani72 : RT @BelpietroTweet: Berlusconi dice un’ovvietà: una volta approvato il presidenzialismo, Mattarella si dovrebbe dimettere. Pd e soci ululan… -

NapoliToday

... dall'artiglieria, all'aviazione militare e ai droni d'". Una proposta a "Paesi dell'America ...l'intelligence britannica ha osservato come la Bielorussia abbia presentato un nuovo carro......che oggi è tornato al centro dei discorsi del calciomercato (si vocifera di un nuovoda ... penso che lo capisca anche un muro di cemento'. Insomma, la realpolitik del fare cassa ha la ... Assalto armato in una nota pizzeria: spari tra i clienti terrorizzati - VIDEO Ennesima rapina nel cuore del quartiere Pianura. Sono le 20,30 del 13 agosto 2022 quando un uomo armato di pistola è entrato in una nota pizzeria del luogo e ha sparato un colpo al soffitto per intimi ...La reazione dopo le perquisizioni nella sua villa di Mar-a-Lago. Il fedelissimo e controverso Sebastian Gorka arriva anche a mettere in vendita online una ...