Ucraina: trovato corpo di un civile ucciso a febbraio dai russi (Di martedì 16 agosto 2022) Il corpo di un civile ucraino ucciso dai soldati russi durante l'occupazione di febbraio nell'oblast di Kiev è stato trovato ieri, 5 mesi dopo l'accaduto. Si tratta del componente di una famiglia di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) Ildi unucrainodai soldatidurante l'occupazione dinell'oblast di Kiev è statoieri, 5 mesi dopo l'accaduto. Si tratta del componente di una famiglia di ...

