Tromba d'aria in Salento: le immagini della supercella che si abbatte su Torre dell'Orso (video) (Di martedì 16 agosto 2022) Alberi caduti e bagnanti in fuga dalle spiagge a causa di una eccezionale situazione atmosferica, una supercella, un temporale devastante che ha prodotto una Tromba d'aria e ha colpito nel primo pomeriggio la costa adriatica del leccese tra Torre Sant'Andrea, Roca, Torre dell'Orso e San Foca di Melendugno. Un albero in particolare è caduto su alcune automobili in sosta. Alcuni alberi sono caduti sulle sedi stradali. Che cos'è la supercella La supercella è un tipo di temporale che si sviluppa in particolari condizioni atmosferiche predisponenti e ha come aspetto principale la presenza al suo interno di una corrente ascensionale in rotazione. Infatti tutta la struttura del cumulonembo ruota, nell'emisfero boreale, in senso antiorario.

