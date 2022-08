Tennis: Atp Cincinnati, esordio vincente per Sinner (Di martedì 16 agosto 2022) Cincinnati, 16 ago. -(Adnkronos) - Jannik Sinner supera il primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati (cemento, montepremi 6.280.880 dollari). L'azzurro, numero 12 del mondo e 10 del seeding, sconfigge l'australiano Thanasi Kokkinakis, numero 75 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-7 (9-11), 6-4, 7-6 (8-6) dopo tre ore e 17 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022), 16 ago. -(Adnkronos) - Janniksupera il primo turno del torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 6.280.880 dollari). L'azzurro, numero 12 del mondo e 10 del seeding, sconfigge l'australiano Thanasi Kokkinakis, numero 75 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-7 (9-11), 6-4, 7-6 (8-6) dopo tre ore e 17 minuti.

Eurosport_IT : Il vostro amore per Jannik Sinner con una emoji ???? #EurosportTENNIS | #16Agosto | #Sinner | #ATP | #Tennis - Eurosport_IT : Il tennista più forte di tutti i tempi? ???????? #EurosportTENNIS | #ATP | #tennis | #8Agosto | #Federer - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 1000 Montreal, #Sinner agli ottavi Battuto il francese Mannarino 2-6, 6-4, 6-2 #SkySport… - TennisWorldit : Atp Cincinnati - Sinner, compleanno con brivido e vittoria. Ok Fognini, ko Musetti: Più di tre ore di gioco nel gio… - desnan_98 : Che fatica.. ma che cuore.. Let’s go #Sinner ?? #CincinnatiOpen #Atp #tennis -