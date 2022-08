Spiaggine e dune buggy - Le auto dell' estate - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di martedì 16 agosto 2022) Sul numero di agosto di Quattroruote e nella sezione in abbonamento Q Premium troverete un ampio approfondimento dedicato alle creazioni di Giovanni Vernagallo, l'imprenditore che da 25 anni realizza in Piemonte versioni scoperte di veicoli molto popolari, con un "curriculum" di oltre 30 moi adattati, alcuni dei quali impiegati come curiosi (e lussuosi) taxi a Capri. Del resto, molte sue vetture sono, ovveroe open top pensate per l'impiego nelle località balneari, con tendalino o capote di dimensioni ridotte, se non addirittura senza portiere, spesso destinate a trasportare passeggeri particolarmente facoltosi. Piccole e grandi produzioni. Quellaè una categoria che nel nostro Paese ha avuto grande notorietà a partire dalla fine degli anni 50, quando la Fiat 500 Ghia ...