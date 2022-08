Softball | Premiere Cup 2022 | Forlì vince all’esordio e nel derby con Bollate

Leggi su oasport

(Di martedì 16 agosto 2022) Doppia vittoria pernella prima giornata diCup, la principale coppa europea delche per quest’occasione è ospitata a. Ed è proprio iluno dei due confronti vinti dal Poderi dal Nespoli, ma dobbiamo andare con ordine per ristabilire l’arco temporale corretto. Difficile l’esordio contro il Jourds Praga per le forlivesi: arriva un 3-2 costruito all’inizio e poi tenuto con grande fatica alla fine. Sono due i fuoricampo fondamentali nel secondo e terzo inning, quelli di Onofri in un caso e di Brookshire (2 RBI) nell’altro, utili per il 3-0. Un doppio per Dvorakova nel quarto riduce le distanze, poi Klimplova spinge Simunkova a casa con le basi piene nel quinto per quello che diventa il risultato definitivo sopracitato., Cup Winners Cup ...