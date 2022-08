Sara Croce, il costume non tiene più niente: si vede tutto (Di martedì 16 agosto 2022) Con i suoi post Instagram manda letteralmente fuori di testa tutti i fan; è impossibile non restare estasiati da Sara Croce. Iniziamo con una curiosità legata al mondo del calco; sembra, infatti, che Sara Croce abbia una forte passione per il Milan; qualora l’indiscrezione fosse vera, l’ex bonas di Avanti un altro (si, avete letto bene e dopo scoprirete il motivo), avrebbe avuto una grande soddisfazione grazie al successo, dei rossoneri, dello scudetto al termine della passata stagione in cui i ragazzi di Pioli hanno disputato un campionato semplicemente perfetto. InstagramPer quanto riguarda il discorso professionale non possiamo non menzionare l’esperienza di Sara Croce a Ciao Darwin in cui ha svolto il ruolo di Madre Natura. La collaborazione con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, però, ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 16 agosto 2022) Con i suoi post Instagram manda letteralmente fuori di testa tutti i fan; è impossibile non restare estasiati da. Iniziamo con una curiosità legata al mondo del calco; sembra, infatti, cheabbia una forte passione per il Milan; qualora l’indiscrezione fosse vera, l’ex bonas di Avanti un altro (si, avete letto bene e dopo scoprirete il motivo), avrebbe avuto una grande soddisfazione grazie al successo, dei rossoneri, dello scudetto al termine della passata stagione in cui i ragazzi di Pioli hanno disputato un campionato semplicemente perfetto. InstagramPer quanto riguarda il discorso professionale non possiamo non menzionare l’esperienza dia Ciao Darwin in cui ha svolto il ruolo di Madre Natura. La collaborazione con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, però, ...

